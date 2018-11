Tokyo Ghoul:re, ecco data, sinossi e titolo del prossimo episodio

Il prossimo episodio della seconda parte di Tokyo Ghoul:re, il diciannovesimo in totale, uscirà il prossimo 20 novembre, e si intitolerà "Legami". Scopriamo quello che ci attende in una puntata che ha tutta le premesse per risultare di grande importanza.

Come ogni appassionato saprà, l'anime di Tokyo Ghoul:re, da quando ha ripreso la sua pubblicazione con la seconda parte della trasposizione, ha ingranato un ritmo forsennato. Ovviamente, l'adattare decine di capitoli nello spazio di una puntata non è sempre una scelta azzeccata per una trasposizione, ma le vicende si stanno comunque avviando rapidamente alla sua conclusione.

In queste ore sono arrivate le prime anticipazioni per quello che sarà il settimo episodio della seconda parte della serie, il diciannovesimo in totale. La puntata, che andrà in onda il prossimo 20 novembre, anche in simulcast su VVVVID, si intitolerà "Legami". A quanto apprendiamo dalla preview, la puntata si concentrerà sulle mosse del CCG, con la creazione di una nuova unità e il ritorno del personaggi di Yoriko, e su un evento che ha fatto grande scalpore tra i lettori del manga.

Per chi non dovesse ricordarlo, anche a causa dell'estrema velocità con la quale procede la narrazione, si tratta dell'amica umana di Touka, che, come vedremo, ha un ruolo fondamentale sulla parte finale della storia legata a Kaneki, soprattutto nell'ottica del suo matrimonio. Ma ci sarà anche un altro legame fondamentale, quello tra Kaneki e la stessa Touka, che avranno il loro primo incontro intimo e, a quanto sembra dalla preview, arriveranno anche loro di già al matrimonio (molto successivo nel manga).

Nel mentre, il CCG comandato da Furuta, si appresta a sferrare il colpo decisivo con la nuova squadra speciale denominata Oggai, creata con lo scopo di eliminare la Capra Nera. Tutto lascia pensare che la tragedia sia dietro l'angolo, con molti di questi legami che dovranno resistere alla prova del dolore, per non spezzarsi in modo straziante.

Tokyo Ghoul:re è tratto dal manga omonimo di Sui Ishida, da poco conlcusosi, e sta andando in onda in simulcast gratuito, in lingua originale sottotitolata, su VVVVID per l'Italia.