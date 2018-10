Tokyo Ghoul:re, ecco la sinossi e alcune immagini in anteprima dal prossimo episodio!

Subito dopo la messa in onda del 15° episodio di Tokyo Ghoul:re, sono emerse in rete la sinossi ufficiale ed una manciata di screenshot tratti dalla puntata che verrà trasmessa il prossimo 30 ottobre. Tra tante sorprese e sempre più confusione, sta per consumarsi un altro scontro!

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio 16 di Tokyo Ghoul:re, mentre in calce all’articolo trovate sei screenshot inediti.



Tokyo Ghoul: re - Episodio #16 – Ciò che ho lasciato

Data: martedì 30 ottobre 2018

martedì 30 ottobre 2018 Trama: “Akira non pensava nemmeno che avrebbe rincontrato il suo collega Takizawa, che si supponeva fosse morto, ed il suo ex-superiore Kotaro Amon. Tuttavia, entrambi sono stati usati come cavie per degli esperimenti: nei loro corpi è stato impiantato il kakuho e sono diventati dei mezzi-ghoul. Akira è sorpresa e confusa. Arriva la Squadra Quinx, guidata da Kiku Urie. […] La Squadra Quinx, un team composto da mezzi-ghoul creati artificialmente dal CCG, offre il proprio supporto a Hoji e alla Squadra Mado, cooperando per inseguire Takizawa e gli altri Ghoul. D’altra parte, dopo una dura lotta fra Kaneki e Arima, questi subisce la prima sconfitta nella sua vita da investigatore. Arima affida qualcosa a Kaneki; sembra essere la stessa cosa menzionata in precedenza da Eto.”

Vi ricordiamo che l'anime di Tokyo Ghoul:re è visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, sulla quale troverete anche le puntate già doppiate della prima parte della serie.