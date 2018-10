Tokyo Ghoul:re, i fan hanno animato uno dei momenti più commoventi del fumetto!

Il manga di Tokyo Ghoul:re potrà anche essere finito, ma lo stesso non si può dire per l’omonimo anime. In attesa di poter visionare gli episodi dell’ultima stagione, che a breve dovrebbe esordire sul circuito televisivo nipponico, i fan hanno animato uno dei momenti più emozionanti del manga di Sui Ishida.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato pubblicato dal canale YouTube Sheep Ninja ha infatti animato una parte del capitolo 164 di Tokyo Ghoul:re, un preciso momento della storia in cui il protagonista Ken Kaneki ha incontrato un volto familiare...



Come i fan più aggiornati sapranno, il cosiddetto Spaventapasseri che si aggira per le strade di Tokyo non è altri che Hideyoshi Nagachika, un vecchio amico di Ken Kaneki da cui il ragazzo si era separato molto tempo prima. Il duo si è ritrovato in cima ad un grattacielo, dove Ken ha potuto avanzare una certa richiesta al suo vecchio amico: il ragazzo ha preteso di poter dare uno sguardo alla mascella coperta di Hideyoshi, che infatti nasconde l’orribile ferita inflittagli tempo addietro dallo stesso Kaneki...

Dal momento che la nuova stagione dell’anime di Tokyo Ghoul:re esordirà in Giappone la prossima settimana, i fan non dovranno attendere poi molto per poter assistere alla suddetta scena ed esplorarne le conseguenze. Nel frattempo, cosa ne pensate della riunione fra Ken e Hide?