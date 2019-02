Tokyo Ghoul:re, in Giappone apre una caffetteria ispirata a quella gestita da Touka

Per tutti coloro che hanno sempre desiderato visitare il :re café che dà il nome alla serie creata da Sui Ishida, Tokyo Ghoul:re, ecco che in Giappone arriva un posto che offre questa possibilità. Nel menù anche piatti ispirati al manga, con l'arredamento tempestato di immagini e oggetti a tema.

Tokyo Ghoul:re si è ormai concluso in entrambe le versione a cui abbiamo avuto modo di assistere, e cioè quella cartacea e quella animata, con la trasposizione che ha raggiunto la fine solo poche settimane fa. L'amore degli appassionati però non è certo svanito, e molti sono ancora pronti a dare sostegno all'opera di Sui Ishida. In Giappone, da oggi esiste un nuovo modo per farlo, e siamo sicuri che piacerebbe ad ogni fan che si rispetti.

Stiamo parlando in particolare di una caffetteria, il :re CAFE', ispirata a quella che Touka, personaggio centrale della serie, ha aperto successivamente alla distruzione dell'Anteiku alla fine della serie originale, che la compagnia The Guest ha aperto ad Osaka. Il posto nel manga ha un ruolo fondamentale, tanto da dargli il titolo, e molti fan hanno immaginato spesso di poterlo visitare.

La riproduzione (come potete vedere nelle immagini in calce, tratte dal profilo Twitter dell'azienda), renderà possibile bere e mangiare circondati da tutti gli art work prodotti negli anni di serializzazione da Sui Ishida, mentre si sorseggia caffè da una tazza con la forma della maschera indossata da Kaneki, senza dimenticare il negozio incorporato, che metterà in vendita ogni genere di merchandise relativo al brand.

Ovviamente, trattando la serie di una razza di mostri mangia uomini, non potevano mancare i piatti ispirati alle varie e bizzarre leccornie che abbiamo avuto il piacere (o l'orrore) di visionare nel corso delle vicende. Nel menù sono presenti: il roast beef Tsukiyama (con l'aggiunta di un occhio e di sangue), il paté che Furuta consegna ironicamente a Eto mentre è in prigione (fatto con la carne del suo agente letterario), e un biscotto che riprende la lugubre scena di Kijima segato in due. Per fortuna non manca un dolce ispirato a quelli che tanto piacciono a Suzuya, visibile (come tutti gli altri), nella galleria in calce.

Insomma, sembra proprio che esista una nuova tappa obbligata per tutti i fan di Tokyo Ghoul:re, voi quale piatto scegliereste?

Le tre trasposizioni animata sono tutte disponibili sulla piattaforma streaming VVVVID, con l'ultima che è per metà già doppiata in italiano. Ecco la sinossi ufficiale:

"Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza.

A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero..."