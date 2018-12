Tokyo Ghoul:re, Ishida ci regala una splendida illustrazione per il compleanno di Kaneki

Tramite il suo account Twitter ufficiale, l'autore di Tokyo Ghoul:re, Sui Ishida, ha diffuso un'illustrazione che ritrae il suo protagonista Ken Kaneki. Il lavoro è il modo che il mangaka ha scelto per celebrare il compleanno del personaggio con i suoi fan.

Tokyo Ghoul:re si sta avviando alla sua conclusione, almeno per quanto riguarda la sua trasposizione animata. Il ventitreesimo e penultimo episodio è andato in onda recentemente, e il giorno di Natale vedrà la trasmissione dell'attesissimo finale. Il manga invece, opera dell'elusivo Sui Ishida, si è concluso ormai mesi fa, ponendo fine all'epopea di Ken Kaneki.

Proprio Kaneki è al centro dell'illustrazione pubblicata tramite il suo account Twitter ufficiale dal mangaka lo scorso 20 dicembre (che potete visionare in prima persona in calce alla presente notizia). La data è importante perché corrisponde a quella di nascita proprio del protagonista dai capelli bianchi, ed è quindi la conferma che questo è il modo con cui Ishida ha voluto celebrare questa ricorrenza.

Il disegno ritrae Ken mentre guarda sorridendo verso di noi, con il tipico occhio sinistro rosso, simbolo della sua parte ghoul, immerso in un atmosfera in cui domina il bianco e le fantasie floreali. Ogni appassionato sa che in Tokyo Ghoul:re un dettaglio come quello del compleanno non è irrilevante, soprattutto per Kaneki. Infatti, egli condivide il giorno della nascita con Arima, il suo maestro in Tokyo Ghoul:re, nonché suo assassino alla fine della serie originale (in una battaglia tragicamente tagliata in Tokyo Ghoul √A) . Un favore che Kaneki si vedrà costretto a ricambiare nel corso di :re, anche se contro la sua volontà.

La loro relazione è al centro del sequel, con i reciproci desideri di morte che si specchiano, fino ad arrivare allo scontro finale nella prigione di Cochlea, in cui tutto assume un significato, donando la forza a Ken di andare avanti ed affrontare la vita pensando finalmente al futuro e a coloro che ama. I passi successivi però, come dimostrano gli ultimi episodi, sono ancora più duri dei precedenti.

Nell'illustrazione tuttavia, Kaneki sembra felice. Che abbia conquistato la pace a cui tanto anelava nel finale che ci attende di Tokyo Ghoul:re?