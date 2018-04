Tokyo Ghoul:re, la nuova serie anime è disponibile su VVVVID in simulcast!

Oggi, martedì 3 aprile 2018,ha esordito sui circuiti televisivi nipponici. Ma non solo, a quanto pare: l'anime è disponibile anche in simulcast sulla piattaforma VVVVID e sarà pubblicato d'ora in poi ogni martedì! Vediamo insieme tutti i dettagli.

Come abbiamo potuto notare sull'apposita pagina, dedicata alla nuova serie anime di Studio Pierrot, su VVVVID, un nuovo episodio di Tokyo Ghoul:re debutterà d'ora in poi ogni martedì alle ore 18:00. La diffusione della serie sequel di Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul A, entrambi recentemente aggiuntisi al catalogo Anime di Netflix, verrà dunque concessa anche per gli utenti italiani in lingua originale sottotitolata.

Di seguito la sinossi di Tokyo Ghou:re proposta da VVVVID.