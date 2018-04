Tokyo Ghoul:re - il nuovo anime di Studio Pierrot sarà composto da 12 episodi!

ha debuttato il 3 aprile 2018 sui circuiti televisivi giapponesi e in simulcast su VVVVID: da qualche ora è stato svelato il numero di episodi del nuovo anime di Studio Pierrot, che si manterrà in linea con le serie precedenti.

A quanto pare, dunque, Tokyo Ghoul:re durerà in tutto 12 episodi. Questa informazione proviene da un placeholder fissato su Amazon Japan, in cui è stato inserito il box Blu-Ray della nuova serie anime tratta dal manga di Sui Ishida, che a quanto pare coprirà la stessa durata delle serie precedenti.

Questa notizia, forse, preoccuperà i fan dell'opera originale, che speravano in un adattamento che durasse perlomeno 24-26 episodi, e non la metà: il timore deriva soprattutto dalla trasposizione che, nel corso delle due serie precedenti, ha confezionato una narrazione eccessivamente frettolosa, con la prima stagione di Tokyo Ghoul che coprì addirittura più di 60 capitoli inclusi nel manga originale.

Studio Pierrot ha però assicurato che l'adattamento in un solo ciclo narrativo di 12 episodi non inficerà la qualità dell'anime rispetto al manga: le sensazioni arrivate dopo la messa in onda del season premiere di Tokyo Ghoul:re sono tutto sommato positive, anche se le impressioni che arrivarono durante l'Anime Japan 2018 erano tutt'altro che entusiaste.

Intanto, il primo episodio di Tokyo Ghoul:re è disponibile in simulcast per il pubblico italiano su VVVVID. Voi avete già visto il season premiere?