Tokyo Ghoul: re, ottenuta la collaborazione con Joypolis per celebrare un evento a tema

Tokyo Ghoul:re di Sui Ishida terrà un evento di collaborazione con il celebre Joypolis, negozio misto a parco divertimenti situato a Tokyo. Avverrà dal 26 luglio al 21 ottobre 2018, quindi se vi capita di essere in Giappone in quel periodo, non dimenticate di darci un'occhiata!

È stato rilasciato un trailer per l'evento, che mostra i cinque membri del Quinx, che sono appunto Sasaki Haise, Kuki Urie, Ginshi Shirazu, Toru Mutsuki e Saiko Yonebayashi con il logo del locale Joypolis sullo sfondo. A partire dal 19 giugno 2018, inoltre, verranno rivelate illustrazioni di chibi e registrazioni vocali per ogni personaggio.

Il primo giorno dell'evento, il 26 luglio 2018, si terrà una conferenza stampa, in cui parte dei doppiatori dei membri di Quinx parteciperanno all'evento. Per prepararsi al grande giorno, su Twitter si sta tenendo una campagna in cui bisogna scegliere una delle tre citazioni preferite da un personaggio dell'anime e ritwittarla. Saranno scelti cinque fortunati vincitori per ricevere regali firmati e altri gadget.

Per ora, questo è il primo annuncio per l'evento. I dettagli sulla conferenza stampa, le altre attrazioni per gli eventi, la merce, gli alimenti e le bevande in collaborazione verranno rivelati in un secondo momento.

Cosa ne pensate di questo evento? Andrete a visitarlo se sarete a Tokyo durante quel periodo?