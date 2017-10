Tokyo Ghoul:re, rivelato lo staff al lavoro sulla nuova serie televisiva

Direttamente dalle pagine del magazine nipponico, apprendiamo quest'oggi lo staff principale coinvolto nella realizzazione della neo annunciata serie d’animazione tratta da Tokyo Ghoul:re , il manga di successo dei sensei

Stando alle informazioni riportate sull'ultimo numero della rivista, la regia del progetto targato Pierrot sarà affidata a Odahiro Watanabe (Soul Buster, Super Lovers 2, Valkyrie Drive: Mermaid), il quale sostituirà Shuhei Morita; il character design è stato invece affidato a Atsuko Nakajima (Ranma ½, Sei in arresto!), che rimpiazzerà Kazuhiro Miwa. La sceneggiatura porterà infine la firma di Chūji Mikasano, che in passato aveva già curato le prime due serie d’animazione tratte dall’opera: Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul √A.



La serie esordirà sul circuito televisivo nipponico nel 2018, e il doppiatore Natsuki Hanae, voce storica del protagonista Ken Kaneki, ha già confermato il proprio ritorno nel ruolo che l’ha reso celebre.

Sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel Tokyo Ghoul:re sono editi in Italia da J-POP, che finora ha pubblicato tutti i volumetti del primo e buona parte degli albi che compongono il secondo, tutt'ora in corso in patria. Dall’opera erano già state tratte due serie d'animazione, entrambe già disponibili anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit, che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.