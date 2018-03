Tokyo Ghoul:re si mostra con un nuovo trailer introduttivo e un'inedita key visual

Mentre l’uscita disi avvicina sempre più, ecco emergere in rete un nuovo trailer introduttivo, stavolta sottotitolato in inglese, che ci presenta nuovamente il cast principale della terza stagione dello show.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato dura solo un minuto ma ci fornisce quantomeno un’interessante panoramica della serie. Tokyo Ghoul è ambientato in un mondo in cui creature umanoidi chiamate ghoul si sono mescolate alla ragazza umana, di conseguenza l’organizzazione chiamata CCG ha come unico scopo l’eliminazione di queste fameliche creature che appunto si nutrono di carne umana. La nuova serie vedrà per protagonisti i componenti della Squadra Quinx, un team di investigatori del CCG in grado di abbattere i suddetti ghoul.



Immortalati anche nella nuova key visual riportata di seguito, il trailer ci presenta ognuno dei membri del team, evidenziando con estrema precisione le loro peculiari personalità. Ognuno di essi è stato addestrato per abbattere i ghoul e si è sottoposto a speciali procedure atte a garantirne la compatibilità con delle armi che funzionano allo stesso modo dei kagune dei ghoul. Della Squadra Quinx fa però parte anche il misterioso Haise Sasaki, un ragazzo dai capelli bianchi e neri che ha un aspetto alquanto familiare. Dietro quel volto pacato e innocente si cela infatti il protagonista Ken Kaneki, che dopo aver perso la memoria è stato portato nel quartier generale del CCG per motivi ancora ignoti.



Nato dalle matite di Sui Ishida, Tokyo Ghoul segue le vicende di Ken Kaneki, uno studente sopravvissuto al terribile appuntamento con un ghoul. Il suo mondo è ormai pieno di queste creature che si nutrono di esseri umani e che hanno sempre vissuto in segreto fra la gente. In seguito al suddetto appuntamento, Kaneki si ritroverà suo malgrado trasformato in un ghoul e per un po’ cercherà di condurre una vita normale, ma per sopravvivere avrà bisogno di mangiare carne umana…



Il primo episodio della terza stagione verrà trasmesso il prossimo 3 aprile sul circuito televisivo nipponico.