Tokyo Ghoul: Re, la sorpresa dei fan e le loro reazioni dopo l'episodio 19!

Sembra che non sia stato dato il giusto peso a tale scena, così come il resto della serie. Una trasposizione forse troppo accelerata e frettolosa, che non sembra voler soffermarsi sui punti principali della trama. Probabilmente la reazione marcata e negativa dei fan è da attribuire a questo lato dell'anime, più che per la scena in sè. La curiosità dei fan di vedere in versione animata l'opera di Ishida , in particolare questo momento, sembra affievolirsi man mano che Tokyo Ghoul:re va avanti. Voi che ne pensate di questa scena così di come sta procedendo l'intera serie?

I pareri sono alquanto contrastanti, come si evince dai commenti pubblicati da diversi utenti Twitter. Per alcuni infatti questa scena è stata resa bene, in quanto ha saputo dar vita alle emozioni e ai sentimenti che i due personaggi provavano l'uno per l'altro, altri avrebbero preferito una trasposizione esatta del manga originale, più esplicita e marcata.

Forse è per questo motivo che i fan non vedevano l'ora di vedere quella tanto attesa scena in versione animata. Sicuramente per coloro che non hanno letto il manga è stata una novità; questo piccolo spaccato, alquanto intimo ed erotico che vede coinvolti il protagonista Kaneki e Touka , proposto nell'episodio 19 di Tokyo Ghoul:re , ha lasciato molti fan interdetti e disorientati.

