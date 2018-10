Tokyo Ghoul:re, Sui Ishida pubblica una nuova illustrazione dedicata all'ultima stagione

L’adattamento animato di Tokyo Ghoul:re si sta avviando sempre di più alla sua conclusione. Sui Ishida, per celebrare l’arrivo dell’ultima stagione dell’ anime ha pubblicato un post su Twitter, mostrando una notevole illustrazione del personaggio di Rize Kamishiro.

Il famoso mangaka, lo scorso 9 ottobre, data della messa in onda del primo episodio dell’ultima stagione, ha pubblicato un post per l’evento. Nel tweet, che potete trovare più in basso in calce alla notizia, l’artista si dimostra particolarmente contento per il lavoro realizzato dagli animatori. Il mangaka si dimostra inoltre colpito per l’opening e l’ending realizzata dagli artisti dello Studio Pierrot. Il post in questione riportava poi un’illustrazione dedicata ad un personaggio molto importante della sua opera: Rize Kamishiro.



Attualmente, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A e la prima stagione di Tokyo Ghoul:re, di cui potete trovare di seguito la sinossi, sono disponibili su VVVVID.



“Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero...”



Tokyo Ghoul è un manga di Sui Ishida che venne pubblicato dal 2011 al 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il sequel, Tokyo Ghoul:re, rimasto sempre nella stessa rivista, iniziò la sua serializzazione qualche tempo dopo la conclusione della prima parte dell’opera, sempre nello stesso anno. Il manga si è concluso recentemente.



Vi piace questa illustrazione? Che ne pensate?