Tokyo Ghoul, riconfermata la presenza di Uta nel sequel del live-action!

Di fronte al successo ottenuto dal primo film live action dedicato all'opera originale di Tokyo Ghoul, lo staff ha deciso di proporre una seconda pellicola, il cui titolo provvisorio è Tokyo Ghoul 2 che debutterà nell'estate del 2019.

Secondo quanto rivelato di recente dal sito ufficiale dell'adattamento cinematografico del manga di Sui Ishida, nuovi membri del cast si sono aggiunti a quello precedentemente annunciato. A quanto sembra, come potete vedere il tweet (@tkg_movie) in calce all'articolo, l'attore giapponese Minosuke Bando è stato riconfermato per coprire il ruolo di uno dei personaggi bizzarri della serie, Uta. Seduto al bancone, girato di tre quarti, Bando mostra già parte dei tatuaggi e dei piercing che fanno parte del corredo del ghoul, nonché il kakugan.

L'azienda giapponese Shochiku, che si occuperà di promuovere e produrre il sequel, ha confermato la data ufficiale del debutto di Tokyo Ghoul 2, previsto in Giappone per il prossimo 19 luglio. Tra i membri del cast ricordiamo Masataka Kubota nei panni di Ken Kaneki, Shunya Shiraishi nel ruolo di Nishiki Nishio, Hiyori Sakurada nei panni di Hinami Fueguchi, Nobuyuki Suzuki nel ruolo di Kotaro Amon e infine Kai Ogasawara nel ruolo di Hideyoshi Nagachika ("Hide"). In questo seguito il ruolo di Touka Kirishima sarà ricoperto da Maika Yamamoto. Tra le new entry troviamo Shota Matsuda nei panni di Shu Tsukiyama, un personaggio importante nella serie originale che è stato introdotto in questo sequel, con somma gioia ed entusiasmo da parte dei fan.

Ricordiamo che il primo film live action di Tokyo Ghoul è uscito in Giappone lo scorso luglio ed è stato presentato in anteprima mondiale durante l'Anime Expo 2017. Il film è stato proiettato per un periodo limitato nei cinema grazie a Funimation. L'opera originale di Ishida e la sua trasposizione animata sono giunti ormai al capolinea e per celebrare questo traguardo il mangaka ha voluto pubblicare una splendida illustrazione sul suo account Twitter.