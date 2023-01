Tokyo Ghoul: il ritorno di Ken Kaneki nella nuova illustrazione di Ishida

Nonostante l'anime si sia concluso nel 2018, Tokyo Ghoul è ancora oggi una serie molto seguita, e i fan non perdono occasione per chiedere un ritorno di Ken Kaneki sugli schermi. Per quanto Ishida sia ormai impegnato in una nuova serie, ha sorpreso i fan con un'inedita illustrazione dedicata proprio al protagonista della sua opera più popolare.

La popolarità raggiunta dal racconto della vita di Ken Kaneki, che da ragazzo timido e introverso si è trasformato in un Ghoul dopo un tremendo incontro avvenuto nel primo capitolo del manga, ha fatto sì che la sua storia raggiungesse altri media, come il cinema con due film live action e l’industria videoludica, con diversi giochi mobile e Tokyo Ghoul:re Call To Extist, accolto freddamente dalla critica, ma considerato discreto dai fan.

Questo per sottolineare quanto Tokyo Ghoul sia stato effettivamente un fenomeno nel settore, e di quanto gli appassionati più affezionati sperano in un ritorno in quell’universo, magari ritrovando Ken nel ruolo di protagonista. Una speranza che Ishida stesso ha alimentato con la pubblicazione sui social di un'illustrazione che potete vedere in calce. Ken appare di profilo con la sua maschera e una felpa, e l’inquietante occhio rosso che punta di fronte a sé. Sullo sfondo si nota un cielo pervaso da nuvole, e, in basso a destra, la silhouette di una figura femminile.

Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per finire, ricordiamo che Ishida ha appreso un'esilarante lezione da Togashi, autore del celebre manga Hunter x Hunter.