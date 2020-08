Tokyo Ghoul: ryoii_ich realizza un fedelissimo cosplay di Ken Kaneki albino

Dalla conclusione del manga e dell'anime, Tokyo Ghoul sta lentamente perdendo terreno tra i titoli più popolari nel Sol Levante. Complice di questo calo nelle tendenze è anche un adattamento televisivo molto al di sotto delle aspettative, con un comparto tecnico profondamente discutibile se rapportato ai fasti della prima stagione.

Eppure, nonostante ciò, il franchise resta tuttora una delle serie più apprezzate negli ultimi anni, forte di vendite milionarie che hanno permesso al suo autore di prendersi una lunga e meritata pausa. Attualmente, infatti, Sui Ishida non ha ancora annunciato il suo nuovo progetto nonostante sia da tempo alla ricerca di un nuovo concpet, il tutto senza tralasciare il riposo. L'ultima parte di Tokyo Ghoul ha richiesto al sensei numerose energie che lo hanno portato più volte a una crisi di nervi, motivo per cui si sta prendendo più tempo del solito prima di tornare su rivista.

Chi, invece, non ha dimenticato l'opera sono gli appassionati più fedeli che, ancora oggi, continuano a dedicare saltuariamente geniali manifestazioni di creatività a tema. A tal proposito, non potevamo non condividere con voi l'ultima interpretazione curata dall'artista ryoii_ich che ha tentato di proporre nella realtà, in un risultato particolarmente azzeccato, il protagonista del franchise, Ken Kaneki. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae la variante albina di Kaneki con tanto di sekigan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.