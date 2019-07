Tokyo Ghoul S: arriva il nuovo trailer per il lungometraggio

Tokyo Ghoul è tornato in versione live action dopo un anno dalla sua prima apparizione. Tokyo Ghoul S è il nuovo lungometraggio tratto dalla saga di Sui Ishida e prosegue la storia di Ken Kaneki lì dove era stata interrotta nella pellicola precedente. Il film, in Giappone, ha debuttato venerdì 19 luglio mostrandosi anche in un nuovo trailer.

Il sequel di Tokyo Ghoul si mostra in questo trailer ricco di effetti speciali che potete vedere in alto alla notizia. L'account ufficiale Twitter di Tokyo Ghoul S ha postato quest'ultimo trailer dove Ken Kaneki cerca di ricostruirsi una vita normale mentre lavora nel cafè, cercando contemporaneamente di convivere con la sua nuova forma da ghoul.

In vista dell'arrivo del lungometraggio, ci sono stati tanti eventi relativi a Tokyo Ghoul, come un ristorante completamente a tema con piatti preparati da un famoso chef giapponese, oppure i continui artwork preparati da Sui Ishida, mangaka della serie originale, per promuovere l'evento.

Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Sui Ishida su Weekly Young Jump in due parti: la prima, intitolata semplicemente Tokyo Ghoul, è composta da 14 volumi ed è stata pubblicata tra il 2011 e il 2014; la seconda parte prende il nome di Tokyo Ghoul: Re ed è composta da 16 volumi, pubblicata tra il 2014 e il 2018.