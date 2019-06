Tokyo Ghoul S si mostra in una nuova immagine disegnata dal creatore del manga

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale per Tokyo Ghoul S, il secondo film live-action basato sul manga Tokyo Ghoul di Sui Ishida, ha pubblicato una nuova immagine realizzata dallo stesso Ishida e raffigurante i personaggi di spicco del cast.

L'illustrazione sarà offerta in formato poster per tutti coloro che acquisteranno un biglietto dell'opera in una qualche sala nipponica, con l'uscita attualmente prevista per il 19 luglio 2019.

Secondo quanto annunciato, Masataka Kubota tornerà a impersonare i panni di Ken Kaneki mentre Maika Yamamoto sostituirà Fumika Shimizu per il personaggio di Tōka Kirishima. (Shimizu si è infatti ritirato dal mondo della recitazione dopo essersi unito all'organizzazione religiosa Happy Science nel 2017). Shota Matsuda, invece, si unirà al cast per impersonare Shū Tsukiyama, un personaggio apparso nel manga ma non nell'ultimo film.

La prima pellicola live-action è stata presentato in anteprima il 3 luglio 2017 all'Anime Expo di Los Angeles. Il film è stato poi rilasciato in Giappone il 29 luglio 2017 classificandosi al 5° posto nel suo weekend di apertura. Funimation ha invece proiettato l'opera nei teatri degli Stati Uniti nell'ottobre 2017.

Nel caso in cui non lo conoscete, Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Sui Ishida che è stato serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal settembre 2011 al settembre 2014. La storia segue le vicende di Ken Kaneki, un giovane studente universitario a cui, in seguito a un incidente, vengono trapiantati gli organi di un ghoul. Il successo riscosso dall'opera ha portato l'uscita di un prequel, intitolato Tokyo Ghoul: JACK, affiancato da un sequel dal titolo Tokyo Ghoul:re e pubblicato sul Weekly Young Jump tra il 16 ottobre 2014 e il 5 luglio 2018.

Un adattamento anime prodotto da Pierrot è invece andato in onda in Giappone dal 3 luglio al 18 settembre 2014, seguito poi da una seconda stagione intitolata Tokyo Ghoul √A e andata in onda tra l'8 gennaio e il 26 marzo 2015 e da una terza, adattata da Tokyo Ghoul:re, tra il 3 aprile e il 25 dicembre 2018.