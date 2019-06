Tokyo Ghoul S si mostra in un nuovo trailer di qualche minuto

Diversi giorni fa avevamo visto il primo trailer di Tokyo Ghoul S, il nuovo lungometraggio live action dedicato all'opera cartacea di Sui Ishida. Il profilo Twitter della produzione continua a stuzzicare la nostra attenzione pubblicando un altro filmato che conferma le atmosfere cupe e disturbanti di questa nuova pellicola.

Il primo live action ha seguito le vicende del protagonista Ken Kaneki, il quale è stato introdotto nel mondo dei Ghoul, delle creature soprannaturali che si cibano di carne umana. Durante un incontro con una Ghoul femmina, Ken ha ottenuto le abilità di questi esseri e ora lotta tra la sua umanità e la sua sete di sangue. Gli eventi del primo film hanno preparato il terreno per il protagonista e i personaggi di contorno, offrendoci un background più o meno convincente.

Tuttavia, Ken non riceverà i distintivi capelli bianchi in questo sequel, un elemento che sarebbe stato di sicuro interesse per gli appassionati, ma sembra che la produzione ne abbia fatto a meno. Gli organi dei Ghoul hanno cominciato a svilupparsi nel corpo di Ken, che ora lavora in un Bar che funge anche come punto di ritrovo per gli altri esseri, in modo da insegnargli di più sui suoi nuovi poteri.

Il sequel promette di scavare ancora più a fondo nella rinnovata vita del protagonista, sviluppando gli effetti collaterali delle sue nuove capacità che, per forza di cose, non potranno più permettergli di vivere un'esistenza rilassata. Il film uscirà nelle sale il 19 luglio in Giappone, mentre per un arrivo in italia non ci sono ancora annunci in merito.

Se siete interessati a Tokyo Ghoul, sarete curiosi di sapere i prossimi piani di Sui Ishida, che sta lavorando anche ad un gioco per Nintendo Switch.