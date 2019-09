Tokyo Ghoul S: una nuova clip del Live-Action ci mostra Tsukiyama

Funimation ha condiviso una nuova clip di Tokyo Ghoul S, il secondo film live action ispirato al al manga del celebre mangaka Sui Ishida. Il breve filmato ci mostra la presenza di Tsukuiyama nel film, conosciuto nel mondo dei Ghoul come il "Gourmet".

Funimation proietterà il film in America il 16, 18 e 20 Settembre. Precedentemente è stato presentato in anteprima all'Anime Expo il 6 Luglio. Tsukiyama sarà con tutta probabilità l'antagonista di questo secondo lungometraggio che dovrebbe impegnare il protagonista Kaneki.

Masataka Kubota (Light Yagami nello show live action di Death Note) riprenderà il ruolo di Ken Kaneki, mentre Maika Yamamoto (Kaede Kayano nel live action di Assassination Classroom) sostituirà Fumika Shimizu nei panni di Touka Kirishima.

A completare il cast ci saranno i seguenti membri: Shunya Shiraishi (Nishiki Nishio), Kai Ogasawara (Hideyoshi “Hide” Nagachika), Hiyori Sakurada (Hinami Fueguchi), Nobuyuki Suzuki (Kōtarō Amon). Minosuke Bandō (Uta), Kunio Murai (Yoshimura), Shuntarō Yanagi (Renji Yomo), Mai Kiryū (Kimi Nishino), Jiyoung (Itori) e Nana Mori che sarà nei panni di Yoriko Kosaka al posto di Seika Furuhata.

Il primo film di questa serie live action è stato distribuito da Nexo Digital, riscuotendo anche un buon successo, tuttavia per l'arrivo di questo secondo capitolo in Italia ancora non si è mosso nulla.

Tsukiyama è stato rappresentato in una statua insieme a Touka, e l'autore del manga ha recentemente realizzato una bellissima illustrazione della ragazza.