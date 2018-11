Tokyo Ghoul, il secondo film live-action debutterà nel 2019!

Come ricorderete, di recente è stato confermato il rilascio per il 2019 del sequel del live-action ispirato alla serie dark fantasy/horror Tokyo Ghoul. La conclusione dell'omonimo manga, disegnato dal geniale Sui Ishida, non ha fermato il franchise. Era da un pò che non si ricevevano aggiornamenti in merito, finalmente qualcosa sembra muoversi.

Il sito ufficiale dei due adattamenti live-action de Tokyo Ghoul ha finalmente rivelato, giovedì scorso, che il secondo lungometraggio animato farà il suo debutto in Giappone nell'estate del 2019. Al momento il film non ha un titolo definitivo e provvisoriamente è stato denominato Tokyo Ghoul 2. Il distributore e responsabile del marketing del film, Shochiku, ha anche confermato che l'attore Masataka Kubota ricoprirà il ruolo del protagonista, Ken Kaneki.

Oltre a Kubota, sappiamo che al cast si aggiungerà una new entry. Si tratta di Maika Yamamoto, che andrà a sostituire l'attrice Fumika Shimizu nel ruolo della giovane Tōka Kirishima. A quanto pare Shimizu si è ritirata dai riflettori lo scorso anno per unirsi ad una organizzazione religiosa. Infine è stato confermata la presenza di Shota Matsuda nei panni di Shū Tsukiyama, un personaggio che appare nel manga ma non ha preso parte al live-action.

Ricordiamo che il primo lungometraggio animato di Tokyo Ghoul è stato presentato in anteprima il 3 luglio 2017 all'Anime Expo di Los Angeles. Ha debuttato successivamente il 7 luglio scorso a Berlino e il 10 luglio scorso presso il teatro Marunouchi Piccadilly a Chiyoda, in Giappone, prima della sua uscita in Giappone, il 29 luglio 2017. Il film si è classificato al 5 ° posto nel suo weekend di apertura in Giappone. Funimation ha proiettato il film nei cinema negli Stati Uniti a ottobre 2017.