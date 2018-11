Tokyo Ghoul, Shunya Shiraishi parteciperà anche al secondo film live-action

Il sito ufficiale dell’adattamento live-action di Tokyo Ghoul ha recentemente annunciato che la prossima pellicola tratta dall'omonimo manga di Sui Ishida, e provvisoriamente intitolata Tokyo Ghoul 2m segnerà il ritorno del giovane attore Shunya Shiraishi nei panni di Nishiki Nishio.

Sempre sul sito ufficiale di Tokyo Ghoul è stata inoltre pubblicata un’immagine tratta dal confronto fra Nishiki ed il personaggio di Tsukiyama. Ve la proponiamo in calce all’articolo, ricordandovi che il secondo lungometraggio del live-action esordirà durante l’estate del 2019 in tutte le sale cinematografiche del Giappone.



Masataka Kubota vestirà nuovamente i panni del protagonista Ken Kaneki, mentre una meravigliosa Maika Yamamoto interpreterà l'eroina femminile Tōka Kirishima, sostituendo dunque la collega Fumika Shimizu, che proprio lo scorso anno si è ritirata dal mondo dello spettacolo per unirsi a un’organizzazione religiosa. La new-entry Shota Matsuda, infine, vestirà i panni di Shū Tsukiyama, un personaggio originale del manga di Sui Ishida che però non è apparso nel primo lungometraggio del progetto.

Il primo film di Tokyo Ghoul ha esordito il 3 giugno 2017 in occasione dell’Anime Expo di Los Angeles, per poi approdare nelle sale nipponiche il 29 dello stesso mese. In Italia, invece, la pellicola è stata distribuita al cinema il 6 e il 7 marzo 2018 da Nexo Digital.