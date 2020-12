Tokyo Ghoul: Sui Ishida completa in live un disegno di Kaneki e Arima

Sui Ishida, l'autore del manga Tokyo Ghoul torna a far parlare di sé con una nuova illustrazione. Vediamo insieme l'opera rappresentante i personaggi di Ken Kaneki e Kishou Arima.

Durante la giornata del 20 Dicembre 2020 il mangaka, sul proprio canale YouTube, ha tenuto una live streaming in cui mostrava la realizzazione di un disegno. Al termine della stessa il lavoro è stato poi condiviso tramite un Tweet che riporto in fondo a questa news.

Il famoso manga scritto dall'uomo narra le vicende di Ken Kaneki, ragazzo che si ritrova trasformato in Ghoul, creature che hanno la possibilità di nutrirsi unicamente di carne umana. Il giovane è visibile in primo piano nella nuova illustrazione, riconoscibile dagli occhi eterocromatici. Infatti non essendo parte della razza cannibale fin dalla nascita egli non riesce a nascondere il caratteristico iride rosso che contraddistingue i mutanti. Nella stessa immagine, alle spalle del protagonista, notiamo Kishou Arima, uno dei più forti membri della Commissione Investigativa Anti-Ghoul, incaricati di indagare sugli omicidi causati dai cannibali e spesso di affrontarli in battaglia.

Non è la prima volta che abbiamo la possibilità di osservare illustrazioni inedite di Ishida, già in passato, sempre grazie al proprio account Twitter, l'autore di Tokyo Ghoul ci aveva mostrato una fantastica immagine dedicata a Joker ed a seguito delle recenti pubblicazioni di ulteriori disegni si è pensato ad un imminente manga da parte dello stesso artista di Tokyo Ghoul. Ciò che è certo però è che grazie a quest'ultima iniziativa i fan hanno avuto modo di conversare con l'artista e di vederlo all'opera.

Cosa ne pensate dell'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento.