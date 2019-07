Tokyo Ghouls S: pubblicato il teaser di lancio del nuovo film live-action

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale di Tokyo Ghoul S, il nuovo live action dedicato alle avventure di Ken Kaneki. Il film, sequel diretto di "Tokyo Ghoul" del 2017, ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi il 19 luglio scorso, registrando un buon risultato al botteghino.

Recentemente, il profilo Twitter @tkg_movie ha pubblicato sul suo profilo la promo tv del film. La clip, visibile in calce all'articolo, dura circa trenta seconda e mostra il protagonista Ken Kaneki e la sua partner Touka Kirishima impegnati in una serie di scontri.

Nel caso in cui non lo conosceste, Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Shu Ishida, pubblicato tra il 2011 e il 2014 sul settimanale giapponese Weekly Shonen Jump. Il successo riscosso dall'opera ha favorito la realizzazione di una serie anime, due light novel, cinque videogiochi, due live-action, un manga prequel intitolato Tokyo Ghoul: JACK e un sequel chiamato Tokyo Ghoul: Re.

Tokyo Ghoul S è stato ufficializzato nel settembre del 2018. La regia del film è stata affidata al duo composto da Takuya Kawasaki e Kazuhiko Hiramaki, la sceneggiatura a Chuji Mikasano (Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A, Tokyo Ghoul: Re) e le musiche a Tomomi Oda e Naruyoshi Kikuchi. Il cast ha visto il ritorno della maggior parte degli attori, tra cui Masataka Kubota nei panni del protagonista Ken Kaneki e Maika Yamamoto in quelli di Touka Kirishima.

Cosa ne pensate? Darete una chance alla pellicola? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo poi che il creatore del manga ha recentemente pubblicato questa immagine dedicata a Tokyo Ghoul S, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!