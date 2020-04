Tokyo Mew Mew - Amiche Vincenti tornerà con una nuova serie anime

Il countdown avviato lo scorso febbraio dal sito web di Tokyo Mew Mew si è concluso oggi, rivelando a sorpresa la produzione di una seconda serie anime intitolata Tokyo Mew Mew New. L'annuncio combacia con il 20° compleanno dell'opera di Reiko Yoshida e Mia Ikumi e con il 65° anniversario di Nakayoshi, il mensile in cui venne serializzato il manga.

Oltre al titolo è stato rivelato che l'agenzia di doppiaggio Swallow, attualmente legata a Pony Canyon, ha aperto un bando per il ruolo della protagonista Ichigo Momomiya. Le audizioni si terranno fino alla fine dell'estate e sono rivolte a tutte le ragazze sotto i 30 anni, comprese le studentesse delle elementari. Le candidate dovranno esibirsi in varie sessioni di canto, danza e voice acting, in modo da catturare appieno lo spirito della idol.

La prima serie anime di Tokyo Mew Mew, trasmessa in Giappone dal 6 aprile 2002 al 29 marzo 2003, riscosse un ottimo successo soprattutto grazie al carisma delle sue protagoniste. Nel 2004 l'anime arrivò in terra nostrana grazie agli sforzi di Mediaset, e seguendo l'esempio nipponico divenne velocemente popolare tra le ragazze più giovani. Al momento non è chiaro se questo nuovo progetto debba fungere da sequel o da reboot.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre interessanti novità invece, vi rimandiamo all'annuncio di Tiger & Bunny 2 e alla nuova serie di Granblue Fantasy.