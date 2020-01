Tokyo ONE PIECE Tower: Eiichiro Oda festeggia il quinto anniversario con shikishi limitati

In Giappone, ONE PIECE è un vero e proprio fenomeno. Esistono infatti tantissimi luoghi dedicati esclusivamente alla popolare opera di Eiichiro Oda, tra Mugiwara Store e ristoranti ispirati al Baratie. Tra questi, spicca anche la famosa Tokyo Tower, attrazione edochiana che ha dedicato un intero piano a ONE PIECE.

Sono passati ben cinque anni dal momento in cui fu installata quest'attrazione nella Tokyo Tower e, per celebrare l'anniversario, entra in gioco Eiichiro Oda in persona. Il mangaka di ONE PIECE ha preparato due shikishi che saranno disponibili in edizione limitata per chi parteciperà in questi giorni alle attrazioni sulla Tokyo ONE PIECE Tower.

Le due illustrazioni, presenti nel tweet di Comic Natalie in calce, oltre a recitare i ringraziamenti e i festeggiamenti per l'anniversario, presentano una coppia di personaggi dove non manca naturalmente il protagonista Monkey D. Rufy. Nel primo shikishi, Cappello di Paglia è al fianco di Sanji mentre insieme fanno un cinque con le dita; nel secondo, invece, è al fianco del fratello adottivo Sabo: Rufy addenta un pezzo di carne tra le mani del rivoluzionario che non ne è affatto contento.

Sulla Tokyo Tower è stato celebrato quest'anno anche il ventesimo anniversario dell'anime di ONE PIECE. Cosa riserverà il futuro a questa sala dedicata all'anime?