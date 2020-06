Tokyo Revengers, il pluripremiato manga shonen di Ken Wakui riiceverà un adattamento anime

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma nel caso di Tokyo Revengers l'attesa iniziava ad essere un po' troppo prolissa. Fortunatamente, pochi minuti fa è stato confermato che il revenge-shonen di Ken Wakui riceverà un adattamento anime nel 2021, e che il prossimo 24 giugno saranno svelati nuovi dettagli sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Per chi non lo sapesse, la storia segue le avventure di Takemichi Hanagaki, un disoccupato di 26 anni che in una giornata come tante altre scopre che Hinata Tachibana, la sua ex ragazza, è stata uccisa da un gruppo di criminali conosciuto con il nome Tokyo Manji Gang. La vita di Takemichi è un disastro: vive in una situazione precaria, con un lavoro che non lo appaga e una casa pericolante. Improvvisamente però, il ragazzo viene teletrasportato 12 anni indietro nel tempo, più precisamente nel periodo in cui andava alle medie. Con una nuova possibilità per riscattarsi, Hanagaki decide quindi che salverà la sua ragazza raggiungendo i vertici dei Tokyo Manji Gang per eliminarli tutti definitivamente.

L'opera, il cui primo Volume è stato pubblicato nel marzo del 2017, ha vinto il titolo di "Miglior serie Shonen" ai Kodansha Manga Awards 2020, nonostante la concorrenza di Spy x Family, Vita da Slime e Smile Down the Runway, ed è recentemente stata confermata l'acquisizione delle licenze per un adattamento cinematografico live-action. Con 17 Volumi pubblicati e circa 4 milioni di copie vendute (fonte da confermare), Tokyo Revengers è una delle serie più amate dal pubblico giapponese degli ultimi tre anni.

