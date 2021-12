Tokyo Revengers 2, i leak sulla seconda stagione si fanno più insistenti

Tokyo Revengers è una delle nuove serie che ha fatto più successo nel 2021. Dopo che la serie di Tokyo Revengers ha raggiunto l'incredibile traguardo di 40 milioni di copie in circolazione, sembra scontato che una seconda stagione sia in produzione. I leak a proposito continuano a farsi insistenti.

La prima stagione di Tokyo Revengers ha avuto un seguito inimmaginabile, sia in Giappone che globalmente, soprattutto in Italia, portando l'anime di Tokyo Revengers a essere candidato all’Anime of the Year 2021. Il manga ha vinto la 44° edizione del Kodansha Manga Award.

Nulla è ancora stato annunciato ufficialmente e seppur la produzione di una seconda stagione sembri fin troppo ovvia a tutti noi, non possiamo ancora esserne certi. Nonostante questo secondo diversi leaker su Twitter, sembra che la produzione della seconda stagione di Tokyo Revengers sia attualmente in atto.

Non c'è ovviamente nessun tipo d'indicazione su date o intervalli di tempo per il lancio di questa seconda stagione di Tokyo Revengers poiché non abbiamo un vero annuncio ufficiale ma possiamo ipotizzare che la stagione potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

“Mentre guarda il telegiornale, Takemichi Hanagaki scopre che la sua ex ragazza del liceo, Hinata Tachibana, è morta. L’unica ragazza che lo abbia mai notato è stata uccisa da un gruppo di criminali conosciuti come la Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un vecchio appartamento con pareti sottili e al lavoro il suo capo di sei anni più giovane lo tratta come spazzatura. Per concludere, è completamente vergine...

"Al culmine della miseria della sua vita, torna improvvisamente indietro nel tempo di dodici anni ai tempi del liceo. Per salvare Hinata e cambiare il corso del tempo, Takemichi, un tempo inutile lavoratore part-time, deve cercare di diventare il capo della banda criminale più oscura di Tokyo, la Tokyo Manji Gang!”