Tokyo Revengers 3: arriva il primo trailer della nuova stagione anime

Il sito ufficiale dell'anime televisivo tratto dal manga Tokyo Revengers di Ken Wakui ha iniziato giovedì a trasmettere in streaming il secondo video promozionale dell'anime Tokyo Revengers: Tenjiku Arc ( Tokyo Revengers : Tenjiku-hen ), l'ultimo arco narrativo dell'adattamento del manga.

Il video rivela la premiere dell'anime il 3 ottobre e la sigla finale "Say My Name" della band HEY-SMITH. Il sito web ha anche rivelato la seconda key visual del nuovo arco narrativo, disponibile all'interno dell'articolo.

L'anime sarà presentato in anteprima in Giappone il 3 ottobre sui canali MBS , TV Tokyo e AT-X, alle 24:00 JST, che per noi sarebbero le ore 17:00, poi su 31 canali affiliati in tutto il Giappone. Disney+ trasmetterà in streaming l'anime in esclusiva in tutto il mondo a partire dalla stessa data, poche ore dopo.

I nuovi membri del cast per l’anime includono: Nobunaga Shimazaki, voce di Seishiro Nagi in Blue Lock, nel ruolo di Izana Kurokawa; Tetsu Inada, doppiatore di Endeavor in My Hero Academia, nel ruolo di Kanji Mochizuki; Seiichiro Yamashita, ossia Toru Ishikawa in Horimiya, nel ruolo di Kakucho; Kouki Uchiyama, Tsukishima di Haikyuu, come Shion Madarame; Daisuke Namikawa, che ha già interpretato Shouta Kazehaya in Kimi ni Todoke, nel ruolo di Ran Haitani. Infine, Hiro Shimono, Zenitsu in Demon Slayer, nel ruolo di Rindo Haitani.

Wakui ha lanciato il manga su Weekly Shōnen Magazine nel marzo 2017 e ha concluso la serie lo scorso novembre. Weekly Shōnen Magazine sta attualmente serializzando il manga spin-off Tokyo Revengers Extra sui fondatori della Tokyo Manji Gang.

Il primo adattamento anime televisivo del manga è stato presentato in anteprima nell'aprile 2021, con Crunchyroll che ha trasmesso l'anime in streaming mentre veniva trasmesso in Giappone. L'arco narrativo dell'anime Tokyo Revengers: Christmas Showdown è stato presentato in anteprima il 7 gennaio ed è andato in onda per 13 episodi. Disney+ ha trasmesso la serie per intero in streaming mentre veniva trasmessa.

Quando esce Tokyo Revengers Tenjiku Arc? Alcune notizie sul nuovo adattamento anime sembrano essere trapelate proprio negli ultimi giorni! Tuttavia, è certo che Tokyo Revengers 3 debutterà a fine anno.