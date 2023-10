Tokyo Revengers 3: ecco la nuova ending, ma occhio allo spoiler!

Una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi ha fatto il suo ritorno su schermo. La terza stagione di Tokyo Revengers è cominciata in questa stagione autunnale e a oggi conta due episodi trasmessi in simulcast streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. Ecco la ending di LIDENFILMS per questo adattamento.

Tokyo Revengers 3 ha introdotto un nuovo villain. Dopo aver sconfitto Taiju Shiba e la sua Black Dragoon, la Tokyo Manji Gang questa volta dovrà vedersela contro la Tenjiku. Avversari di questa saga sono dunque i teppisti guidati dal leader Izana Kurokawa.

La Stagione 3 di Tokyo Revengers andrà avanti per poche settimane, a dispetto di un arco narrativo che si vanta di essere il più lungo dell'opera. In queste puntate stagionali LIDENFILMS ha introdotto una sigla di chiusura splendida dal punto di vista visivo, ma che include alcuni spoiler importanti.

Brano della ending è Say My Name di HEY SMITH. Il filmato, però, include un'anticipazione che sorprese i lettori del manga. Nel primo episodio di Tokyo Revengers 3 Takemichi viene avvertito della possibile presenza di un traditore all'interno della Toman. L'identità di questo traditore è uno dei grandi misteri di questa saga, ma nella ending vediamo chiaramente uno dei membri della Toman con indosso l'uniforme della Tenjiku. Non era possibile evitare questo grosso spoiler per LIDENFILMS?