Tokyo Revengers 3, i fan insorgono contro il finale: una scena rilevante è stata rovinata?

Nella primavera del 2021 faceva il suo esplosivo debutto Tokyo Revengers, anime prodotto da LIDEN FILMS e che adatta il manga di Ken Wakui che riporta in auge le scazzottate tra teppisti. Dopo una prima stagione sorprendente, la serie non ha più raggiunto lo stesso clamore e anzi è circondata da critiche.

Sebbene la seconda stagione di Tokyo Revengers non abbia entusiasmato, la terza era comunque tra gli anime più importanti dell'autunno 2023. Nel Tenjiku Arc di Tokyo Revengers 3 abbiamo fatto la conoscenza di un altro villain, che Takemichi ha affrontato ricorrendo ai viaggi nel tempo e al suo eroismo. Anche questa volta il 'cry baby' è riuscito a trionfare, a tenere unita la Tokyo Manji Gang e a salvare almeno all'apparenza il futuro, ma la serie non ha soddisfatto gli spettatori.

A far sollevare alcune polemiche è stato il tredicesimo episodio di Tokyo Revengers 3, quello che doveva chiudere la stagione con un cliffhanger clamoroso. Negli ultimi frangenti del finale di stagione scopriamo il piano di Kisaki Tetta, che Takemichi affronta con coraggio in una rissa. Kisaki voleva sfruttare Manjiro a suo vantaggio per scalare la malavita di Tokyo. Il suo, tuttavia, era un piano nato per amore. Egli è infatti innamorato di Hinata, ragazza che però si è promessa ad Hanagaki.

Ormai sopraffatto, Kisaki Tetta fugge da Hanagaki, che parte all'inseguimento convinto che l'avversario stia cercando un punto d'innesco per poter viaggiare nel tempo. Tuttavia, Kisaki non è un viaggiatore nel tempo e proprio quando rivela questo importante dettaglio ai fini della trama viene investito da un camion.

Il rispettivo panel del manga di Ken Wakui riesce ad avere un forte impatto sui lettori, cosa che avviene in misura decisamente minore nei frame dell'anime. Takemichi era convinto che fosse Kisaki la fonte di tutte le morti dei suoi amici, ma evidentemente così non è. LIDENFILMS non è riuscito ad animare questa scena come avrebbe meritato e anzi ha dato vita a un momento piatto e bidimensionale che ha suscitato l'ironia e lo sdegno del fandom.