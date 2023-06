Tokyo Revengers 3: trailer per l'arco di Tenjiku, il debutto a fine 2023

Ormai da diversi mesi, quasi un anno, Ken Wakui ha salutato Tokyo Revengers. L'autore ha terminato la sua lunga opera dopo anni di duro lavoro, realizzando una serie che però è ancora in corso sotto forma di anime. Liden Films si sta occupando di questo adattamento arrivato, per ora, alla seconda stagione. Tuttavia i lavori sono in corso per la 3.

Già da qualche mese è stata ufficializzata la realizzazione di Tokyo Revengers: Tenjiku Arc, la terza stagione di questo anime appassionante che riporta i teppisti tra le strade. In un gioco di passati e futuri, il protagonista Takemichi Hanagaki deve fare fronte a una nuova distorsione temporale, occupandosi di una nuova banda che imperversa per la città. Le cose, ancora una volta, non si metteranno bene se vuole raggiungere il suo obiettivo.

Nelle scorse ore, è stato rivelato il trailer di Tokyo Revengers stagione 3, che riporta in un video di un minuto tutti i personaggi principali della serie. Sono stati poi annunciati nuovi doppiatori che faranno il loro debutto nei prossimi episodi:

Kakucho, capo dei Quattro Re Celestiali di Tenjiku, sarà doppiato da Seiichiro Yamashita;

Shion Madarame, membro dei Quattro Re Celestiali, sarà doppiato da Koki Uchiyama;

Ran Haitani, un altro dei Quattro Re, verrà doppiato da Daisuke Namikawa;

Rindo Haitani, fratello minore di Ran, avrà la voce di Hiro Shiomono;

Questi si aggiungono quindi al nuovo casting che ha già visto l'introduzione di Izana Kurozawa e Kanji Mochizuki. La terza stagione di Tokyo Revengers si preannuncia adrenalinica ed entusiasmante come le due precedenti. Inoltre, è stato confermato che Tokyo Revengers 3 debutterà a ottobre 2023, quindi entro la chiusura dell'anno.