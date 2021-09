Tokyo Revengers: il tempo degli addii celebrato da due magnifiche illustrazioni

Dopo un viaggio nel tempo lungo ventiquattro episodi, Tokyo Revengers giunge al termine con un clamoroso cliffhanger che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. Cosa accadrà d’ora in avanti? In attesa di annunci su una molto probabile seconda stagione, ecco due magnifici sketch realizzati da due character designer dell’anime.

Il gran finale della Stagione 1 di Tokyo Revengers ha rimescolato le carte in tavola. Dopo che, al termine del Bloody Halloween, Mikey ha sancito l’alleanza con la Valhalla, Takemichi decide di tornare nel presente per esplorare le conseguenze di quanto accaduto nel passato. Quel che succede, però, è catastrofico. Per scoprire come reagirà il protagonista d’ora in avanti, occorrerà attendere un sequel.

Una seconda stagione anime è data quasi per scontata, anche se al momento Liden Films non ha rivelato alcunché di ufficiale. In attesa di futuri comunicati, due character design dell’adattamento hanno omaggiato la fine momentanea di Tokyo Revegers.

La prima delle due illustrazioni, che trovate in calce all’articolo, è stata realizzata da Kenichi Onuki, responsabile delle animazioni di numerosi episodi. Il suo sketch omaggia Mikey e Draken, i due grandi leader della Tokyo Manji Gang. Intenti a masticare una chewing gum, Manjiro Sano e Ken Ryuguji guardano, con fare distaccato, in direzioni opposte. Un suggerimento sugli eventi futuri?

Il secondo artwork è realizzato dall’animatore Keiko Ota. Questo suo sketch è dedicato al lato più romantico di Tokyo Revengers, ossia alla coppia formata da Takemichi e Hina-chan,i quali, testa a testa, si fissano dolcemente.

E voi, quale delle due illustrazioni preferite maggiormente? Vi lasciamo infine alla nostra recensione su Tokyo Revengers.