Tokyo Revengers: un amaro ritorno al presente nel quarto episodio

Intitolato "Ritorno", il quarto episodio di Tokyo Revengers è un continuo colpo di scena, una puntata che colpisce dritto nello stomaco il protagonista Hanagaki Takemichi, ma che al tempo stesso lo motiva ulteriormente a proseguire la sua missione.

Tornato ai tempi delle medie, Takemichi si trova a casa della sua fidanzata Hinata Tachibana, la quale si era offerta di dargli delle ripetizioni per un imminente esame. Durante la sessione di studio, però, i due vengono interrotti da dei fuochi d'artificio. Per godersi al meglio questo magico momento, la coppia si sposta sul terrazzo dell'edificio, ma quando Takemichi cerca di stringere la mano della sua ragazza, accidentalmente prende quella di suo fratello Naoto.

Improvvisamente, il protagonista torna al presente, a dodici anni dopo. Come ipotizzato in precedenza dal Naoto adulto del presente, è il contatto fisico tra loro due a scatenare i viaggi nel tempo. Prima di tornare nel passato, però, Takemichi intende incontrare il suo amico Mikey, ossia Manjiro Sato, uno dei due leader della Tokyo Manji Gang, per chiedergli cosa abbia cambiatola banda di delinquenti in modo così radicale.

Tuttavia, incontrare Mikey è impossibile, nemmeno la polizia saprebbe come rintracciarlo. È a quel punto che Naoto spiega a Takemichi che il suo vecchio amico Akkun è ora uno dei superiori della Toman. A quanto pare, il viaggio nel passato del protagonista ha cambiato la vita di Akkun, il quale nella linea temporale "normale" aveva accoltellato Kiyomasa ed era finito in prigione.

Dopo aver ritrovato il numero di cellulare di Akkun, Takemichi prende appuntamento con il suo amico. Ma quello con cui si incontra è solamente l'ombra del vecchio Akkun: il superiore della Toman ha ora delle guance scarne, un taglio di capelli completamente diverso, braccia completamente tatuate e occhi infossati. Il suo sorriso, tuttavia, è ancora quello che Takemichi ricorda.

Saliti sul tetto del bar per hostess gestito da Akkun, i due ragazzi si lasciano andare ai ricordi e in una frazione di secondo è come se entrambi fossero tornati ai tempi delle medie. Ma a un certo punto, Akkun si oscura improvvisamente e la conversazione prende una svolta dai toni oscuri.

Akkun rivela a Takemichi che è stato lui a spingerlo sui binari della linea ferroviaria e che, in un certo modo, ha capito che grazie a Naoto è in grado di viaggiare nel tempo. Con la paura e il dolore ben visibili sul suo volto, Akkun afferma di non vedere Mikey da anni, quello a cui fa rapporto è Kisaki Tetta, di cui tutti sono terrorizzati. A quanto pare, dalla morte di Draken, Mikey è profondamente cambiato; la sua scomparsa ha lasciato piede libero a Tetta.



A dispetto delle lussuose apparenze, Akkun ha vissuto nel timore della Toman e nell'incapacità di fuggire dal mondo del crimine. Obbedire a testa bassa agli ordini di Tetta, era la sua unica via di scampo. Repentinamente, consapevole della capacità di viaggiare nel tempo del suo amico, Akkun guarda Takemichi dritto negli occhi e lo implora di salvargli la vita, la sua e di tutti i loro amici. Dopo aver pronunciato queste parole, Akkun si getta dal tetto dell'edificio.



In un solo attimo, una serie di cazzotti nello stomaco ha colpito violentemente il protagonista. Tra le lacrime, afferma di voler tornare indietro per cercare di salvare la vita a Hinata, Draken, Akkun e Mikey, oltre che la sua, indirettamente. L'unico responsabile di questi tragici eventi è apparentemente Kisaki Tetta, riuscirà la forza interiore di Takemichi a fermarlo?

