Tokyo Revengers, annunciata la stagione 3: locandina ufficiale e arco adattato

Ormai da qualche anno c'è un anime che è sempre sulla bocca di tutti. Grazie a un mix tra un pizzico di fantascienza e di buone scazzottate tra teppisti, un genere che in Giappone è andato notevolmente a comprimersi nel corso degli ultimi decenni, Tokyo Revengers ha conquistato appassionati in tutto il mondo, sia come manga che come anime.

Il manga di Tokyo Revengers si è concluso, con Ken Wakui che ha messo la parola fine alla sua storia dopo diversi anni di pubblicazione, ma per l'anime c'è ancora tanta strada da fare. Negli ultimi mesi ha tenuto banco la stagione due, con Takemichi che continua a rivivere i suoi momenti passati e modificandoli, lanciandosi in continue sfide insieme ad amici fidati e contro bande rivali che minacciano chi ama.

Con la seconda stagione conclusa, si è discusso se Tokyo Revengers avrebbe avuto una terza stagione, una possibilità molto concreta, con il pubblico che non vorrebbe minimamente prendere in considerazione una possibile fine anticipata. E infatti, a conferma di tutto ciò, è arrivato l'annuncio che spazza via ogni incertezza.

Tokyo Revengers tornerà con una terza stagione, che vedrà adattato l'intero arco narrativo dei Tenjiku, un'altra banda rivale che impegnerà Takemichi nei prossimi episodi. Contemporaneamente, è stata rivelata la prima locandina ufficiale di Tokyo Revengers 3, con Izana Kurozawa vestito completamente di rosso. Sarà lui l'antagonista principale della prossima fase.

Per il momento, non ci sono altre informazioni sulla messa in onda e su altri dettagli, quindi bisognerà attendere ancora qualche mese. Siete contenti del rinnovo dell'anime di Tokyo Revengers?