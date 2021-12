Tokyo Revengers, l'annuncio ufficiale: l'anime adatterà il Christmas Conflict Arc

Un primo leak di Tokyo Revengers aveva annunciato una seconda stagione per l'anime ispirato all'opera di Ken Wakui, nelle scorse ore si è avuta la conferma che lo studio Liden Films è al lavoro sull'adattamento di un nuovo arco narrativo.

L'account di Twitter @animetv_jp ha condiviso con i suoi followers il messaggio che potete trovare in calce alla notizia, in cui annuncia che le prossime puntate inedite di Tokyo Revengers racconteranno la storia dell'arco narrativo intitolato "Christmas Conflict". Si tratta di una nuova vicenda in cui troveremo protagonisti Takemichi Hanagaki e gli altri personaggi conosciuti nelle pagine del manga. Per ora non sappiamo ancora quando saranno disponibili gli episodi della seconda stagione, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno annunciate altre novità su Tokyo Revengers.

Le prime ventiquattro puntate che compongono la prima stagione sono disponibili per la visione nel catalogo di Crunchyroll, mentre se siete interessati al manga di Ken Wakui, in Italia sono disponibili i primi nove volumi, editi da J-Pop, mentre l'opera originale è ancora in corso e per ora è composta da 25 numeri. Per concludere, vi segnaliamo la nostra recensione dell'anime di Tokyo Revengers, manga che ha riscosso un notevole successo tra i numerosi fan degli anime.