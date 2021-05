Tokyo Revengers è nell'arco finale: l'annuncio della rivista

Archiviato il 2020 dove è esploso l'anime di Jujutsu Kaisen, portato da Studio MAPPA e tratto dall'opera omonima di Gege Akutami, nel 2021 è stato il turno di un nuovo prodotto. Ad aprile è iniziato l'anime di Tokyo Revengers che ha però già subito diverse censure su Crunchyroll. Ciò non ha però frenato l'avanzata dell'anime in Giappone.

Mentre si parla già di una seconda stagione per Tokyo Revengers, il manga va a gonfie vele con le vendite dei tankobon che stanno vendendo benissimo, raggiungendo numeri stratosferici. Il manga è scritto e disegnato da Ken Wakui, autore di tanti altri fumetti famosi come Sekisei Inko e Shinjuku Swan, pubblicato su Weekly Shonen Magazine dal primo marzo 2017.

Tokyo Revengers ha quindi compiuto ben quattro anni da qualche mese, ma la sua pubblicazione sta per giungere alla fine. La rivista di casa Kodansha ha infatti annunciato che Tokyo Revengers è entrato nel suo arco finale. Non è noto quanto manchi, ma sembra che entro la fine del 2021 il fumetto di Wakui giungerà alla sua fine. Al momento, l'opera ha visto pubblicati 22 volumi in Giappone, mentre in Italia è in pubblicazione grazie a J-Pop con la casa editrice nostrana che ha pubblicato a maggio il quarto volume