Tokyo Revengers, arrestati 31 fan per guida spericolata: erano stati ispirati dall'anime

La prima stagione di Tokyo Revengers ha contributo a costruire una fan-base di migliaia di appassionati in tutto il mondo, merito di una storia ricca di colpi di scena. Se recentemente qualcuno sta lamentando la piega narrativa del manga, dall'altra la community continua a supportare l'opera fin troppo esageratamente.

In attesa del ritorno di Tokyo Revengers con la stagione 2, l'opera continua a far parlare negativamente di sé a causa dell'ennesimo polverone mediatico dopo lo scandalo del doppiatore di Draken. Il 6 giugno, infatti, la polizia della prefettura di Osaka ha annunciato che 31 individui, tra uomini e donne, di età compresa tra i 16 e i 20 anni erano stati portati alla stazione di polizia di Sakai per sospetto di violazione del codice della strada e per guida spericolata di 19 motocicli.

Il gruppo in questione avrebbe di fatto allestito una sorta di convoglio, intorno alle 2:50 del 6 giugno sulla Route 26 a Hou-Nishi-machi nella città di Sakai, occupando diverse corsie e lungo circa un chilometro che proseguiva ignorando i semafori rossi. I 31 erano principalmente studenti delle scuole superiori che si sarebbero organizzati attraverso i social. Alcuni di questi avrebbero inoltre spiegato alla polizia di essersi ispirati proprio a Tokyo Revengers, come dimostra questa dichiarazione di uno dei ragazzi: "Era come nell'anime, pericoloso ma divertente."

