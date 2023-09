Tokyo Revengers, arriva la saga di Tenjiku: ecco il trailer

Mentre il manga di Tokyo Revengers ha concluso la sua storia lo scorso anno, l'anime sta per affrontare il "Tenjiku Arc", la saga in cui la Toman affronta proprio la temibile banda conosciuta come Tenjiku.

Il manga scritto da Ken Wakui per il Weekly Shonen Magazine di Kodansha aggiunge al genere yankī una nota fantascientifica. Ad un ormai adulto Takemichi viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo e cambiare le sorti della propria vita, dopo che la stessa gang di delinquenti di cui faceva parte ha ucciso la sua prima, e unica, fidanzata delle medie.

Nella saga di Tenjiku, il futuro è stato condizionato dalle idee malsane di Mikey e il Takemichi del futuro. Il nostro protagonista dovrà tornare indietro nel tempo per sventare i piani di Kisaki e la pericolosa banda di Yokohama.

Gli spettatori faranno la conoscenza di alcuni nuovi personaggi, fra cui il capo della Tenjiku Izana Kurokawa, principale antagonista di questo arco narrativo. E' possibile guardare il design presente nell'adattamento anime nel trailer disponibile ad inizio articolo.

L'anime di Tokyo Revengers è previsto fra due settimane, martedì 3 ottobre, e verrà offerto da Disney+ come le due precedenti stagioni. Ad occuparsi dell'animazione dell'opera continua ad essere la LIDEN FILMS, lo stesso studio di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore e il più recente Rurouni Kenshin.

Secondo le previsioni, Tokyo Revengers Tenjiku Arc dovrebbe aggirarsi intorno ai 12-13 episodi. Un precedente trailer di Tokyo Revengers ha mostrato brevemente la trama della nuova stagione.