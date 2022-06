Tokyo Revengers: in arrivo un manga spin-off su Baji e Chifuyu

A pochissimi giorni dal primo teaser di Tokyo Revengers Stagione 2, arrivano altre buone notizie per i fan dell’opera scritta da Ken Wakui. In uscita a fine luglio, in Giappone arriverà un manga spin-off che approfondirà il legame di amicizia tra Keisuke Baji e Matsuno Chifuyu.

Sull’account Twitter ufficiale della serie, è stato rivelato che sul 35esimo numero dell’anno di Weekly Shonen Magazine di Kodansha, in uscita il 27 luglio, debutterà Tokyo Revengers Baji ~Keisuke Kara no Tegami~, traducibile come Una lettera da Keisuke Baji. In arrivo anche sull’app digitale Magazine Pocket, racconterà la storia dei due amici della Toman, dal loro primissimo incontro fino all’ultimo saluto.

La notizia di questo spin-off arriva dopo le ultime analisi di Tokyo Revengers che vedono la sua popolarità in discesa. Questo manga, basato sull’amicizia tra due dei personaggi più apprezzati, saprà risollevare le sorti dell’opera di Wakui.

La storia dei due membri della 1° Divisione della Tokyo Manji Gang, è uno dei temi principali della prima stagione dell’adattamento dell’anime, tanto da guadagnare uno sketch celebrativo realizzato dall’autore di Tokyo Revengers.

Al momento, l’opera originale di Wakui conta 258 capitoli pubblicati in patria. In Italia, la serie edita da J-POP Manga è al volume 15. Su Crunchyroll, è disponibile alla visione in streaming la prima stagione dell’anime.