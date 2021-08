Tokyo Revengers: l'autore di Tokyo Ghoul omaggia Mikey con un fantastico ritratto

Tokyo Revengers di Ken Wakui continua a mietere successi, infrangendo, uno dietro l'altro, diversi record di vendita. Tra gli estimatori dell'opera pare esserci anche Sui Ishida, celeberrimo autore di Tokyo Ghoul. Il mangaka giapponese è ammaliato dalla Tokyo Manji Gang e dal suo leader; ecco l'omaggio a Manjiro Sano.

Accomunati circa dallo stesso nome, Tokyo Revengers e Tokyo Ghoul incrociano le loro strade grazie alla fantastica illustrazione pubblicata da Sui Ishida. Il mangaka giapponese ha infatti voluto omaggiare il clamoroso successo che sta facendo registrare l'opera del collega Ken Wakui con un particolare artwork a colori di Mikey.



Non è la prima volta che Ishida, autore di Tokyo Ghoul, si è cimentato nell'illustrare protagonisti di altre opere. In passato ha ad esempio raffigurato Goku di Dragon Ball Z o Rey Ayanami di Neon Genesis Evangelion. Questa volta, però, Ishida si è superato realizzando un vero e proprio capolavoro. Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, pubblicato da @AniNewsAndFact, il volto del leader della Tokyo Manji Gang è stato realizzato seguendo uno stile ad acquerelli e un tratto pittorico onirico. Il risultato è un capolavoro dell'arte contemporanea, degno dei migliori quadri del passato.

Cosa ne pensate dell'artwork? Nel frattempo, vi ricordiamo che la Tokyo Manji Gang è alle Olimpiadi 2020 e che il manga di Tokyo Revengers è il più venduto del mese.