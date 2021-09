Tokyo Revengers, Baji e Chifuyu: un legame eterno nello sketch celebrativo di Ken Wakui

Se Tokyo Revengers si sta confermando come l’opera del momento, è perché accanto a temi come i viaggi nel tempo e le risse da strada, abbraccia anche una forte componente sentimentale. Chiave di lettura principale, infatti, è l’amore, così come anche l’amicizia che lega i componenti della Tokyo Manji Gang.

In occasione della messa in onda dell’episodio 22 dell’adattamento anime, disponibile su Crunchyroll al momento unicamente per gli abbonati premium, Ken Wakui ha realizzato uno splendido sketch che ritrae una delle più belle storie d’amicizia: quella tra Baji e il suo vice Chifuyu.

Nelle ultime puntate, i due membri della 1a Divisione della Toman, rispettivamente comandante e vice comandante, sono stati grandi protagonisti. Nonostante sia stato picchiato brutalmente come prova di fedeltà per l’ingresso nella Valhalla, Chifuyu si è comunque dimostrato un amico leale e fiducioso, anche più di Mikey e Kazutora, per i quali Baji ha sacrificato se stesso.

Nello sketch di Wakui vediamo i due da ragazzini, mentre condividono lo stesso cibo. Nel testo che accompagna l’illustrazione, Baji rimprovera il suo amico per aver addentato per due volte di fila il pasto, non mantenendo fede alla promessa del “un morso ciascuno”.

Wakui si è dilettato, in precedenza, in un’altra illustrazione, questa volta dedicata alle celebrazioni del compleanno di Shiba Hakkai, vice comandante della 2° Divisione della Toman. Al suo fianco vediamo Angry, vice della 4° Divisione e fratello gemello di Smiley, suo capitano.



Per voi qual è il duo più iconico dell'opera, uno di questi citati oppure magari Mikey e Draken, o Takemichi e Naoto? Vi lasciamo a un ritratto di Tokyo Revengers, questa volta realizzato da Sui Ishida di Tokyo Ghoul e Chouji X, e al giorno più oscuro della Toman.