Tokyo Revengers batte L'Attacco dei Giganti: è il titolo Kodansha più venduto in un anno

Gli anime hanno sempre effetti importanti sui manga dai quali sono tratti. Per non rimanere al passo con il ritmo dell'adattamento, la maggior parte degli spettatori inizia a virare sui tankobon, gonfiando le vendite in base alla popolarità e alla bellezza della trasposizione. Tokyo Revengers ha subito un effetto del genere su larga scala.

L'azienda Oricon Rankings ha comunicato anche questa settimana i dati di vendita stimati dei vari manga. Tra i titoli della settimana c'è anche Tokyo Revengers, ormai in una scia positiva che dura da svariati mesi. Sommando tutti i dati ottenuti dall'inizio dell'anno fiscale, partito a fine novembre 2020, è risultato che Tokyo Revengers ha venduto ben 16,5 milioni di copie nell'anno fiscale 2021. Una cifra che non dovrebbe far stupire considerato che il manga di Ken Wakui ha visto 7 milioni di copie stampate a breve giro.

Il dato però è clamoroso per un altro motivo: fino ad ora il manga di Kodansha ad aver fatto meglio in un singolo anno è stato L'Attacco dei Giganti nel 2013, anno in cui esordì la trasposizione animata di WIT Studio e che portò il manga a vendere ben 15,9 milioni di copie tra il novembre 2012 e il novembre 2013. Di conseguenza, Tokyo Revengers è diventato il titolo di Kodansha più venduto nell'arco di un anno fiscale che, tra l'altro, non è ancora concluso. Infatti il manga può incrementare il proprio bottino fino alla penultima settimana di novembre 2021, magari raggiungendo anche i 20 milioni, considerata la velocità di vendita dei vari tankobon.

E non solo anime e manga vanno bene: anche il live action di Tokyo Revengers ha avuto buoni incassi.