Tokyo Revengers: in bilico tra fallimento e trionfo, che succede alla Toman?

"Respect", episodio 11 dell'anime di Tokyo Revengers, evidenzia ancora una volta quanto Mikey sia un leader formidabile e abbia dei principi unici e valorosi, nonostante sia un semplice delinquente.

La puntata comincia con le sirene della polizia che risuonano nell'aria. Un suono che fa scappare via i criminali che intendevano uccidere Draken e Takemichi. Con lo scontro finalmente giunto al termine, i due ragazzi vengono trovati da Emma e Hinata, che hanno chiamato l'ambulanza. Convinto di essere riuscito a modificare il futuro e aver completato la sua missione, il protagonista scoppia in un pianto di gioia. Poco dopo, però, in ambulanza, quelle lacrime si trasformano in dolore. Il cuore di Draken cessa di battere.

Mentre i ragazzi corrono in ospedale, Mikey è ancora sul luogo della battaglia intento a confrontarsi con Hanma. Quasi esausto, l'antagonista viene salvato da un suo compagno, rivelando al contempo di essere il vice comandante della Valhalla, un gruppo criminale che non permetterà mai alla Toman di vivere in pace.

Il leader della Tokyo Manji Gang corre poi verso Draken, il suo più grande amico. In ospedale, trova tutti gli altri, disperati per quel che sta accadendo. Ken è in sala operatoria, in bilico tra la vita e la morte. Mikey, però, con grande sicurezza afferma che il suo vice comandante non lascerà il mondo così facilmente e che non potrebbe mai spezzare la promessa a lui fatta. Queste parole portano grande conforto in Takemichi e compagni, che dopo poco possono gioire: Draken è salvo.

Dopo un time skip di qualche giorno, il biondo protagonista si reca in visita di Ken, finalmente sveglio. Il vice comandante della Toman lo ringrazia, donandogli, da parte di Mikey, la giacca della gang. Non prima di aver salutato la sua amata fidanzata, finalmente Takemichi può tornare nel presente, stringendo la mano al piccolo Naoto.

Quando si risveglia nella sua vera vita, il protagonista si rende conto di avere una profonda cicatrice sulla mano, la stessa che gli è stata inferta durante la maxi rissa. Inoltre, scopre di avere appuntamento in un parrucchiere, luogo in cui lavora Hakkun, ancora in vita. Chiamato da Naoto, che sta andando in visita a sua sorella, Takemichi capisce di aver completato la sua missione; ma sarà realmente così?

