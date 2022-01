Tokyo Revengers: i capitani della Toman festeggiano il nuovo anno nello sketch di Wakui

Per Ken Wakui il 2021 è stato l’anno della consacrazione. Il nome dell’autore giapponese è infatti finito sulla bocca di tutta la community grazie all’improvvisa esplosione del suo Tokyo Revengers, una delle opere di maggior successo di questa annata. Augurandosi di poter replicare tale successo, il mangaka ha augurato buon anno ai suoi fan.

Il debutto dell’adattamento animato nel mese di aprile 2021, ha scatenato la mania Tokyo Revengers. Da quel momento in poi, infatti, Takemichi Hanagaki, Mikey, Draken e gli altri della Toman, hanno conquistato il grande pubblico, ottenendo lo scettro di miglior anime della stagione.

Tale successo, ha spinto in modo incredibile le vendite del manga, che è esploso in cima ai ranking di Oricon, che settimanalmente stila le classifiche dei manga più venduti. Anche nel nostro Paese, con la serializzazione di J-Pop Manga, Tokyo Revengers si è dimostrato un caposaldo, facendo registrare ottime vendite.

In attesa della seconda stagione animata, di recente confermata ufficialmente, Ken Wakui ha voluto augurare a tutti un buon 2022 attraverso uno sketch di fine anno. L’artwork inedito da lui realizzato vede i sette capitani della Tokyo Manji Gang chinarsi in segno di ringraziamento verso l’utenza. In prima fila, troviamo il leader della banda di teppisti, Manjiro Sano. Alle sue spalle, i suoi uomini più fidati, Draken e Baji, il fondatore della gang. Dietro, Mitsuya e Pah-chin, e in ultima fila, Smiley e Yasuhiro Muto.

Nascosti nei kanji giapponesi, troviamo infine i volti di altri personaggi, tra i quali quelli di Takemichi, Chifuyu, Kazutora e Peh-yan. Secondo voi, dove potrà arrivare Tokyo Revengers in questo 2022? Vi lasciamo alla battaglia finale di Takemichi, e alle illustrazioni tributo di Tokyo Revengers realizzate da diversi mangaka.