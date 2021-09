Tokyo Revengers: da quale capitolo iniziare il manga? Ecco dove finisce l'anime

Sei mesi fa ha avuto inizio l'epica storia teppistica di Tokyo Revengers, un anime tratto dall'omonimo manga di Ken Wakui. Il mangaka è tornato ancora una volta sui teppisti giapponesi ma inserendo al contempo alcune tematiche fantascientifiche come i viaggi nel tempo.

Il risultato in Giappone è stato ottimo dato che tutti i volumi di Tokyo Revengers stanno vendendo moltissimo. Ora il manga è tra i più venduti del Giappone e potrebbe aspirare al podio nella classifica finale dell'anno. Chi ha seguito l'anime però ora si è bloccato con la storia dato che si è appena conclusa la prima stagione con il suo ventiquattresimo e ultimo episodio. Si può però iniziare a leggere il manga originale, pubblicato in Italia da J-POP. Quindi, da che capitolo partire per continuare la storia di Tokyo Revengers?

L'anime si concentra sugli eventi iniziali del volume 9 di Tokyo Revengers. Più precisamente, la storia può essere ripresa dal capitolo 74 del manga. In Italia, la serie è attualmente al sesto volume, mentre il settimo verrà pubblicato nelle fumetterie da inizio ottobre 2021. Considerata la cadenza particolare che oscilla tra mensile e bimestrale, per poter proseguire gli eventi sarà quindi necessario probabilmente attendere l'inizio del 2022, quando J-POP metterà a disposizione il volume 9.

Intanto potete leggere altri tre manga simili se vi è piaciuto Tokyo Revengers.