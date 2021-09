Tokyo Revengers: chi fermerà la furia omicida di Mikey? Il desiderio di Baji

In seguito a diversi colpi di scena, la rissa tra la Toman e la Valhalla ha preso una piega totalmente inaspettata. Baji, che stava per colpire Kisaki, cade in un mare di sangue. L’ex comandante della 1° Divisione è in fin di vita: Takemichi non è riuscito a modificare il corso degli eventi. Per il protagonista di Tokyo Revengers è giunta la fine?

A quanto pare, la ferita inflitta da Kazutora è più grave del previsto. Baji, infatti, cade a terra ai piedi di Kisaki, il quale sta abilmente manovrando gli eventi senza destare sospetto alcuno. Alla vista di Baji steso per terra, Mikey perde la ragione. In un attimo, con uno dei suoi calci si fa beffe di Hanma. Il bersaglio designato è però un altro: il suo ex amico, nonché fondatore della Tokyo Manji Gang, Kazutora.

Esattamente come nella linea temporale del presente, il leader della Toman comincia a pestare a sangue Kazutora, che nulla può contro la sua furia. Pur essendo consapevoli di quanto sta per avvenire, nessuno ha il coraggio d’intervenire e fermare Mikey. All’improvviso, però, un bisbiglio riporta alla ragione Manjiro. E’ Baji, il quale si alza in piedi e sfrutta i suoi ultimi respiri per dare l’addio ai suoi due cari compagni. A quel punto, con un gesto estremo, si suicida accoltellandosi.

Ma per quale motivo ha fatto ciò? Come spiega a Chifuyu e Takemichi, il fondatore della Toman ha sacrificato se stesso pur di non far sentire in colpa il suo amico Kazutora. Inoltre, così facendo ha spronato Mikey a perdonare Kazutora. Con un ultima avvisaglia sulla minaccia di Tetta Kisaki, Baji esprime il suo ultimo desiderio e saluta la vita. La vita di Kazutora e Mikey, la felicità della Toman, sono state affidate a Takemichi.

La morte di Baji non placa la furia omicida di Mikey, che continua a sfogare la sua frustrazione colpendo ripetutamente Kazutora. A un soffio dalla tragedia, Takemichi raccoglie tutto il suo coraggio e si para dinanzi a Mikey, esortandolo a smetterla. Tuttavia, nemmeno ciò sortisce effetto. Quando però un amuleto cade dalla giacca del protagonista, allora il leader della Toman bruscamente riacquista la ragione.

Vi lasciamo a un magnifico sketch celebrativo di Tokyo Revengers realizzato da Ken Wakui e al giorno più oscuro della Toman.