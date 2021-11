Tokyo Revengers: Chifuyu celebra il nuovo, grande traguardo raggiunto dal franchise

Sebbene la serie anime sia finita ormai da qualche tempo, Tokyo Revengers continua a far parlare di sé. Definito da molti come una delle opere migliori degli ultimi anni, il manga di Ken Wakui è stabilmente tra le prime posizioni delle classifiche dei più venduti e il profilo Twitter ufficiale ha raggiunto un nuovo, grande record.

Con la serializzazione del manga che prosegue senza intoppi, Tokyo Revengers fa strage di successi. Il più recente è stato ottenuto su Twitter, dove il profilo ufficiale @toman_official ha raggiunto un cumulativo di oltre 800.000 follower. A celebrare questo risultato vi è Ken Wakui, autore dell’opera che ha condiviso con i suoi fan uno splendido sketch inedito.

L’immagine celebrativa ritrae uno dei personaggi più apprezzati dal fandom, il Vice Comandante della Prima Divisione della Tokyo Manji Gang Chifuyu Matsuno. Apparso nella seconda metà della prima stagione animata, Chifuyu ha da subito fatto innamorare la community per la sua incredibile lealtà e fedeltà nei confronti di Baji, il capitano della sua divisione, nonché suo migliore amico.

Seduto per terra a gambe incrociate, il ragazzo è affiancato dal suo animaletto domestico, il micio Peke J. Alle loro spalle, su una scalinata Baji e Mikey si intrattengono in una loquace conversazione. Vi ricordiamo che Chifuyu è uno dei grandi protagonisti del cliffhanger con cui si è chiuso Tokyo Revengers Stagione 1. Di un’eventuale seconda stagione non c’è ancora nulla di concreto, ma il suo destino è già scritto nelle pagine del manga.

Vi lasciamo a un quesito: secondo voi, Ken Wakui come celebrerà il milione di follower su Twitter?