Tokyo Revengers: Christmas Showdown è esclusiva Disney+

La Disney espande incessantemente il proprio potere e senza dubbio qualche anno fa in pochi si sarebbero aspettati la sua estensione al settore anime. La partnership tra Disney e Kodansha è fonte di tante novità: tra le quali Tokyo Revengers: Christmas Showdown.

L'impatto nel mondo dell'intrattenimento che ebbe inizio dall'intraprendenza e il genio di Walt Disney è dunque sempre più importante e lo è a livello internazionale. Nell'Asia Pacifica sulla piattaforma streaming arrivano esclusive di grande rilevanza. Tokyo Revengers: Christmas Showdown, la serie sequel adattamento anime dell'omonimo arco narrativo del manga, sarà su Disney+ e Disney + Hotstar a partire da gennaio 2023.

La notizia giunge con l'annuncio di due nuovi membri del cast: Mikako Komatsu è Yuzuha Shiba e Tomokazu Sugita è Taiju Shiba. Quest'ultimi personaggi faranno dunque parte della nuova serie, nella quale Takemichi farà una scoperta terribile. Il ragazzo vive in un appartamento decadente e il boss non manca di trattarlo con aggressiva denigrazione. Si scoprirà dunque che ruolo avrà in Tokyo Revengers: Christmas Showdown il viaggio nel tempo.

Il manga di Ken Wakui ebbe i primi episodi di adattamento pubblicati nell'aprile 2021 sulle reti televisive nipponiche, con Crunchyroll che ha espanso la distribuzione del prodotto nel resto del mondo. I fan dell'anime sono dunque in spasmodica attesa per conoscere i futuri sviluppi della trama e nel frattempo potrebbero essere interessati a rimanere aggiornati sulle due parti di Tokyo Revengers 2 live-action.