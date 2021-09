Tokyo Revengers continua la sua scalata: oltre 40 milioni di copie in circolazione

Una delle opere più apprezzate del momento è Tokyo Revengers di Ken Wakui, la cui prima stagione anime è recentemente giunta al termine. In attesa che Liden Films annunci una seconda parte, Kodansha ha rivelato che di recente il manga ha infranto un nuovo record. La Tokyo Manji Gang continua la sua scalata per il successo!

La serializzazione di Tokyo Revengers è cominciata su Weekly Shonen Magazine di Kodansha a marzo 2017, e da quel momento ha cominciato una corsa incredibile. L'editore giapponese, di recente ha confermato l'ottimo stato di salute in cui si trova l'opera. Attualmente, in totale il manga di Ken Wakui conta più di 40 milioni di copie in circolazione. Se compariamo questi dati con quelli dello stesso periodo di solamente un anno fa, vediamo che le copie in circolazione sono otto volte tante.

Nel settembre del 2020, Tokyo Revengers contava "solo" cinque milioni di copie in circolazione. Nel corso dei mesi questo numero è cresciuto in modo graduale, passando ai 14,5 milioni di maggio 2021, fino agli attuali 40 milioni di settembre 2021. A spingere il manga è stato il contributo fondamentale dell'anime, che ha portato l'opera di Ken Wakui verso il successo internazionale.

Al momento, si contano 24 volumi pubblicati in patria. La serializzazione italiana è nelle mani di J-POP, che a breve pubblicherà il settimo volumetto. E voi, state seguendo l'avventura tra passato e presenti di Takemichi? Vi lasciamo a due splendide illustrazioni di Tokyo Revengers che celebrano il finale dell'anime.