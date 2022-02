Tokyo Revengers: cosa dobbiamo aspettarci dalla Stagione 2?

Tra le grandi novità del 2021, il pubblico è stato conquistato da Tokyo Revengers, la cui prima stagione si è conclusa con un clamoroso cliffhanger. Annunciata di recente, la Stagione 2 della serie anime condurrà gli spettatori verso una saga intitolata “Christmas Showdown”, in cui esploderà un nuovo, grande conflitto.

Dopo i tragici eventi del Bloody Halloween, il violento confronto tra la Toman e la Valhalla, Takemichi è tornato nel presente per scoprire che è diventato un alto dirigente della Tokyo Manji Gang. In quella linea temporale, però, Kisaki sta manipolando gli eventi a suo piacere. Chifuyu è stato ucciso, la Toman è corrotta fino all’osso e Mikey è cambiato nel profondo. Takemichi, però, non è morto: una persona che non si sarebbe mai aspettato di rivedere lo ha tratto in salvo. Ma non solo, questa misteriosa figura rivelerà anche il motivo per cui Manjiro Sano non è più il comandante premuroso che era un tempo.

Se nella prima stagione la Toman si è scontrata contro la Moebius di Osanai e la Valhalla di Hanma e Kazutora, nella prossima, che si è mostrata con un trailer dedicato al Christmas Showdown Arc, la banda di teppisti muoverà guerra a una delle gang più temute e violente, i Black Dragons di Taiju Shiba. La resa dei conti tra i due gruppi avverrà il giorno di Natale.

Al momento, non è stata ancora resa nota una finestra di rilascio per questa prossima stagione, né tanto meno è risaputo da quanti episodi sarà composta. Comunque sia, il manga di Tokyo Revengers ha superato le 50 milioni di copie in circolazione, e aspetta la spinta dell'anime per toccare nuovi traguardi. E voi, siete entusiasti per queste premesse?